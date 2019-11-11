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  • На Майдані Незалежності в Києві в ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля
11 листопада 2019, понеділок, 15:25 13
Події 2019-11-11T17:30:03+02:00
Українські Новини
На Майдані Незалежності в Києві в ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля

На Майдані Незалежності в Києві в ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля

Торговий центр, Обвал стелі, Обрушення стелі

У ТРЦ "Глобус" під Майданом Незалежності у центрі Києва звалився стелю. НП сталася в понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє у Facebook Київ Оперативний.

"Нічого такого, просто в одному із магазині в ТРЦ Глобус обвалилася стеля", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше відбулося схоже ПП в Мінську: у торговому центрі обвалився стелю, були постраждалі.

Також раніше в Чернівцях в центрі обвалився будинок: всередині перебувала господиня з дітьми.

В Одесі після дощу обвалився балкон зі старовинного пам'ятника архітектури. Раніше в Києві обвалився шматок балкона новобудови - загинула жінка.

У 2013 році в Рівному жінка врятувала перехожих, утримуючи руками відірвався балкон.

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