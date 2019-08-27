В Черновцах в центре обвалился дом: внутри находилась хозяйка с детьми

В Черновцах в центральной части города вечером 26 августа обрушилась стена жилого дома. ЧП произошло на улице Русской, 66. Об этом сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

В момент падения стены, дома находилась хозяйка с детьми.

"Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников", – сообщил Продан.

Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение. Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы Русской, где как раз проходит капитальный ремонт дороги.

По сообщению секретаря горсовета, предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

"Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась", – отметил чиновник.

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