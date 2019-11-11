Ветерана АТО і його дружину до напівсмерті побив син з друзями, - поліція

Правоохоронні органи затримали підозрюваних у побитті ветерана АТО Ігоря Панова і його дружини, які в результаті нападу зараз знаходяться в комі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Напад кваліфіковано як замах на вбивство.

"Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Напад було скоєно у під'їзді будинку на вул. Академіка Кіпріанова. За даними поліції, нападники - син потерпілої і його товариш - молоді 1989 і 1990 народження.

"Ми встановили, що вчора ввечері між сином і матір'ю в телефонній розмові виник конфлікт. Тому хлопець приїхав в будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга , з яким і завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

Нападникам загрожує від 10 років в'язниці до довічного позбавлення волі.

"За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі", - додав Чернишов .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві жорстоко побили ветерана АТО Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину - їх знайшли у під'їзді їхнього будинку з проломленою головою.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі побили слідчого прокуратури в Києві. Тим часом поліція шукає зловмисників, які напали на приймальню народного депутата і влаштували дебош. Також в Одесі троє чоловіків побили поліцейського.