підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 09:36 21
Силові структури 2019-11-11T12:15:04+02:00
Українські Новини
Ветерана АТО і його дружину до напівсмерті побив син з друзями, - поліція

Ветерана АТО і його дружину до напівсмерті побив син з друзями, - поліція

Суд, замах на вбивство, Напад на людей, ветеран ато
Ігор Панов. Фото: Facebook/Ігор Хан
Ігор Панов. Фото: Facebook/Ігор Хан

Правоохоронні органи затримали підозрюваних у побитті ветерана АТО Ігоря Панова і його дружини, які в результаті нападу зараз знаходяться в комі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Напад кваліфіковано як замах на вбивство.

"Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Напад було скоєно у під'їзді будинку на вул. Академіка Кіпріанова. За даними поліції, нападники - син потерпілої і його товариш - молоді 1989 і 1990 народження.

"Ми встановили, що вчора ввечері між сином і матір'ю в телефонній розмові виник конфлікт. Тому хлопець приїхав в будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга , з яким і завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

Нападникам загрожує від 10 років в'язниці до довічного позбавлення волі.

"За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі", - додав Чернишов .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві жорстоко побили ветерана АТО Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину - їх знайшли у під'їзді їхнього будинку з проломленою головою.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі побили слідчого прокуратури в Києві. Тим часом поліція шукає зловмисників, які напали на приймальню народного депутата і влаштували дебош. Також в Одесі троє чоловіків побили поліцейського.

Більше новин про: Суд замах на вбивство Напад на людей ветеран ато

Архів
Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні 12:09
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія 11:43
ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко 11:36
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини 11:04
більше новин
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank 10:19
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова 09:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok