У Житомирській області вбили адвоката підозрюваного у справі вбивства Вороненкова

В Житомирській області був застрелений директор громадської організації "Радомишльські мисливці". Про це повідомила прес-служба поліції області.

Відомо, що головою організації був Святослав Пархоменко, який також був адвокатом одного з підозрюваних у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Олександра Лося.

"10 листопада в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями і мисливцями. В результаті смертельне вогнепальне поранення отримав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одного чоловіка з важким пораненням госпіталізували. Учасники інциденту доставлені в Коростишівський відділу поліції, де триває встановлення всіх обставин", – йдеться в повідомленні поліції.

Також за даними правоохоронців, повідомлення по спецлінії "102" надійшло від єгеря вищезгаданої організації, він розповів, що на території приватних угідь були виявлені браконьєри. З ними стався конфлікт із застосуванням зброї.

"В результаті смертельну травму отримав 41-річний киянин. Також ще однієї людини, 52-річного жителя Київської області, було госпіталізованого з важким вогнепальним пораненням", – повідомили правоохоронці.

Інші учасники конфлікту були доставлені в поліцію для встановлення всіх причин і обставин події. Всі затримані є жителями Радомишльського та Коростишівського районів у віці від 17 до 55 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові в перестрілці вбили свідка у справі про вбивство Вороненкова "Тайсона".

У жовтні 2017 року Генеральна прокуратура заявила, що підозрює російського кримінального авторитета Тюріна у замовленні вбивства Вороненкова.