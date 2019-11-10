Медики знайшли жінку, якій вдалося подолати невиліковну хворобу Альцгеймера

У мешканки Колумбії виявили унікальне поєднання генетичних мутацій, у результаті яких вона, будучи схильною хвороби Альцгеймера, яку можливо зупинити замінником нікотину, змогла повністю зберегти пам'ять.

Про це повідомляє медичний журнал Nature.

Незвичайну пацієнтку виявила міжнародна група вчених: організм жінки виявився разюче стійкий до хвороби Альцгеймера, при тому, що в ньому присутня мутація, прискорює розвиток захворювання.

"Жінці вже майже 80 років, і вона донині зберігає тверезість розуму. Хоча, враховуючи наявність першою мутації, хвороба Альцгеймера повинна була вразити її ще тридцять років тому", - розповіли дослідники.

Обстеження жінки показало наявність ознак м'яких когнітивних порушень, хоча на думку родичів вона повністю здорова. У головному мозку незвичайної пацієнтки були виявлені бета-амілоїдні бляшки, які призводять до розвитку хвороби Альцгеймера, але в дуже малій кількості.

Проте, вчені були згодні на думці про те, що ця жінка не страждає деменцією, її організм виявився сильнішим смертоносного і невиліковного захворювання, не дозволивши незначному порушенню розвинутися в повноцінну хвороба.

Як повідомляли Українські Новини, вчені навчилися виявляти схильність до хвороби Альцгеймера. Також Супрун повідомила, що алкоголь та відеоігри захищають від деменції і Альцгеймера.