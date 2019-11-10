У Луганській області затримали злочинця, який втік з-під конвою

Поліція затримала в селі Співаківка Новоайдарського району Луганської області підозрюваного Вадима Байдака, який втік під час конвоювання. Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі, передають Українські Новини. "Співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження раніше судимого Вадима Байдака, який втік з-під варти під час доставки його в ізолятор тимчасового утримання. Втікача знайшли в покинутому нежилому будинку в с. Співаківка Новоайдарського району, де він переховувався", - сказано в ньому. Крім того, підозрюваний тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років. Як повідомляли Українські Новини, ув'язнений вбив конвоїра при спробі втечі в Дніпропетровській області. Раніше в Смілі із зали суду втік рецидивіст. А Одеської області колонії втекло троє ув'язнених.