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10 листопада 2019, неділя, 13:49 15
Силові структури 2019-11-10T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Луганській області затримали злочинця, який втік з-під конвою

У Луганській області затримали злочинця, який втік з-під конвою

Втеча затриманного, Розшук злочинців, Рецидивіст
Злочинець, який втік з-під конвою. Фото: поліція
Злочинець, який втік з-під конвою. Фото: поліція

Поліція затримала в селі Співаківка Новоайдарського району Луганської області підозрюваного Вадима Байдака, який втік під час конвоювання.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі, передають Українські Новини.

"Співробітниками поліції було встановлено місцезнаходження раніше судимого Вадима Байдака, який втік з-під варти під час доставки його в ізолятор тимчасового утримання. Втікача знайшли в покинутому нежилому будинку в с. Співаківка Новоайдарського району, де він переховувався", - сказано в ньому.

Крім того, підозрюваний тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти" КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Як повідомляли Українські Новини, ув'язнений вбив конвоїра при спробі втечі в Дніпропетровській області.

Раніше в Смілі із зали суду втік рецидивіст.

А Одеської області колонії втекло троє ув'язнених.

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