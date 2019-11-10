Під Києвом жінка замовила вбивство коханки свого чоловіка

Правоохоронці викрили та припинили вчинення умисного вбивства в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Під час проведення спецоперації викрито та затримано замовницю злочину.

Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Співробітники Головного слідчого управлінням Нацполіції під оперативним супроводженням працівників СБУ та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури провели спеціальну операцію.

Зокрема встановлено, що мешканка Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка.

Життя жінки вона оцінила у 10 тис. доларів.

З метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви і кошти в сумі майже 4 тис. доларів.

Правоохоронці затримали замовницю злочину в момент передачі виконавцю інших коштів в сумі понад 6 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом інсценували вбивство двох жінок, яких замовили за 50 тисяч доларів.

Раніше в Запоріжжі ревнивець "замовив" кілеру коханця своєю колишньою.