У Харкові поліцейський зі спільником побили та пограбували чоловіка

Вчора, 9 листопада, у Харкові 23-річний поліцейський разом зі спільником побив і пограбував 37-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Так, повідомляється, що інцидент стався о 3:14 по вулиці Академіка Барабашова. Потерпілий одразу звернувся в поліцію.

"Співробітник одного зі структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побили чоловіка та відкрито заволоділи його золотим ланцюжком та сумкою з особистими речами. 37-річний потерпілий з травмами доставлений в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за наданими прикметами працівники Управління патрульної поліції оперативно виявили нападники неподалік від місця злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два ланцюжки.

Зловмисниками виявилися 23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку потерпілого.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею "розбій". Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактом події начальником ГУНП в Харківській області призначено службове розслідування.

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