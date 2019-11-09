підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова
09 листопада 2019, субота, 23:55 5
ЗМІ 2019-11-10T00:58:15+02:00
Українські Новини
Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова

Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова

При новой власти в Украине немного изменилось в сфере защиты журналистов и обеспечения свободы СМИ, считают в Комитете защиты журналистов (CPJ) - основанной в Нью-Йорке влиятельной неприбыльной организации.

Как пишет Голос Америки, такое мнение выразила Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии.

В частности, по ее мнению, приход Владимира Зеленского на пост президента в Украине не привел к "коренным изменений в ситуации со свободой СМИ в Украине". В то же время, она отмечает дружескую риторику президента к прессе а также освобождение Романа Сущенко при обмене пленными.

Однако, существенных изменений, по ее мнению, не хватает. "Что касается того как собственно журналисты оценивают эту ситуацию - очевидно, от нового президента есть большие ожидания, потому что много украинский связывали надежды с его избранием и до сих пор, думаю, не произошло существенных изменений в плане политической среды для журналистов, за исключением обмена пленными с Россией. В этом случае мы видели освобождение Романа Сущенко и возвращения его в Украину ".

Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, правительству прежде всего следует уделить внимание защите журналистов-расследователей, убеждена эксперт.

"Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защиты СМИ, прежде всего, нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как" Схемы ", не подвергать их опасности, а, к сожалению, это случилось с журналистами" Схем " и "Следствия" и другими за Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского ", - сказала она.

также негативно сказаться на безопасности журналистов, свободе СМИ могут и некоторые идеи в законодательной сфере, пока обсуждаются в Украине, считает експертка.

Беспокойство вызывает недавнее заявление министра культуры, молодежи и спорта, который высказался за усиление ответственности журналистов за манипуляцию информацией. "Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство, - говорит Саид. - Свобода слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечивают путем криминализации деятельности, или из-за введения тех или иных ограничений ".

Также объявление о возможной инициативе парламентской фракции "Слуга народа" предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ вызывает беспокойство. Не власть, а зрители и читатели должны решать, является ли то или иное СМИ жизнеспособным, отмечает Саид.

"Власть не должна решать, какие СМИ является жизнеспособным, или хорошим с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотри на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны. Как в любой стране с рыночной экономикой, рынок должен наконец решить, выживет тот или иной СМИ, или интересное оно, беспристрастное, предоставляет оно хороший и качественный контент или люди желают его читать, или смотреть, или оно не является экономически жизнеспособным и должна закрыться ", - убеждена експерт.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play".
Архів
Новини
Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова 23:55
Олег Ляшко. Скріншот відео Youtube
Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова 23:25
Зеленський з трубою. Скріншот :Instagram/zelenskiy_fans
Відео дня: Зеленський показав, як посилено тренується з трубою в спортзалі 22:55
Платформа Бойка назвала диктаторською ідею Зеленського запровадити стандарти новин 22:25
Більшість жителів окупованих територій вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом України 21:56
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова 22:28
більше новин
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok