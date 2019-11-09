У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань вивчають обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля Opel Astra, на одній з вулиць міста Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області. Оперативне супроводження – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Кваліфікація справи - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ДБР оголосили офіційну причину смерті 5-річного Кирила Тлявова: він був убитий рикошетом кулі, випущеної інспектором поліції.