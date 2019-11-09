підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Події
  • У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу
09 листопада 2019, субота, 21:00 10
Події 2019-11-09T23:30:01+02:00
Українські Новини
У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу

У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу

смертельна ДТП, Наїзд на пішохода, ДБР України
Смертельне ДТП у Кропивницького. Фото: прес-служба ДБР
Смертельне ДТП у Кропивницького. Фото: прес-служба ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань вивчають обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля Opel Astra, на одній з вулиць міста Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області. Оперативне супроводження – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Кваліфікація справи - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ДБР оголосили офіційну причину смерті 5-річного Кирила Тлявова: він був убитий рикошетом кулі, випущеної інспектором поліції.

Більше новин про: смертельна ДТП Наїзд на пішохода ДБР України

Архів
Новини
Зеленський з трубою. Скріншот :Instagram/zelenskiy_fans
Відео дня: Зеленський показав, як посилено тренується з трубою в спортзалі 22:55
Платформа Бойко назвала диктаторською ідею Зеленського запровадити стандарти новин 22:25
Більшість жителів окупованих територій вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом України 21:56
Бородянський здав назад: передумав вводити стандарти новин, хоча указ Зеленського не скасував 21:27
У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу 21:00
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова 22:28
більше новин
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok