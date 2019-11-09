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  • Під Києвом BMW вилетів на зустрічну та протаранив чотири автомобіля
09 листопада 2019, субота, 20:23 6
Події 2019-11-09T20:30:22+02:00
Українські Новини
Під Києвом BMW вилетів на зустрічну та протаранив чотири автомобіля

Під Києвом BMW вилетів на зустрічну та протаранив чотири автомобіля

ДТП в Києві, ДТП з авто

Вдень у суботу, 9 листопада, в Обухівському районі Києва сталася аварія за участю п'яти автомобілів. У Козині водій BMW на високій швидкості вилетів на зустрічну і протаранив чотири автомобіля. Одну з машин занесло в кювет, де вона перекинулася і загорілася.

Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 12:30. На відеозаписі видно, як водій BMW на високій швидкості пролітає на "червоний", за перехрестям на Козин його автомобіль винесло на зустрічну смугу. Там машина зачепила ще три автомобіля і надалі врізалася в лоб Hyundai, який в результаті удару занесло в кювет. Там "кореєць" перекинувся і загорівся. Трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості. Деталі того, що сталося встановлює слідчо-оперативна група.

Пізніше в мережі з'явилося відео моменту аварії.

Раніше колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин в Києві.

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