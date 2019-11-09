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09 листопада 2019, субота, 18:55 17
Зовнішня політика 2019-11-09T21:00:02+02:00
Українські Новини
У Польщі затримали бійця УНА-УНСО, який воював на Донбасі

У Польщі затримали бійця УНА-УНСО, який воював на Донбасі

УНА-УНСО, Затримання активістів, Затримання українців, затримання українців Польщі, Ігор Мазур
Ігор Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур
Ігор Мазур. Фото: facebook.com/Игор Мазур

У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом Росії  затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура.

Про це написала омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Закликаю Міністерство закордонних справ максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура — українського громадського активіста та учасника російсько-української війни на Донбасі. Також, звертаюсь до представників ЗМІ з проханням максимально допомогти поширити інформацію, аби не допустити судилища та видачі Ігоря Мазура Російській Федерації", - йдеться в ньому.

Пізніше Денісова уточнила, що до Ігоря Мазура допустили українського консула. З'ясовуються обставини затримання.

Зазначимо, Ігор Мазур ("Тополя") – заступник голови УНА-УНСО. Раніше очолював "Правий сектор" в Київській області, брав участь в акції "Україна без Кучми", Помаранчевій революції і революції Гідності. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014-2015.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі затримали українців і поляків за незаконне перевезення мігрантів.

Також у польському Гданську затримали українців за підозрою в нападі з ножем на білоруса.

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