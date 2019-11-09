Поради астрологів за завтра: Овнам можна забути про мораль, а Левів чекає день спонтанних рішень

Меркурій перейшов в Терези, астрологічний період змінився, і завтра в неділю, 10 листопада, зірки радять провести його без різких рухів і легковажних вчинків. Як провести вдало останній вихідний, повідомляє astronavigator.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Овни в неділю можуть трохи порушити суспільні правила і норми моралі і впустити в своє життя дух авангарду. Від вашої нової поведінки дехто буде в шоці, зате ви випустите накопичену енергію.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Тельцям завтра варто забути про своє его і зробити приємне оточуючим. Так день пройде без зайвих мук, що все не так, як ви хотіли. Подумайте про те, що іноді собі складніше догодити, ніж іншим. Це гарна місія.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

У неділю близнюкам знадобиться як моральна, так і професійна підтримка. І ця допомога не криється за сімома печатями.

Рак (червень 22 - липень 22)

Завтрашній день доволі складний щодо вашої активної ролі. Незважаючи на те, що раків чекають випробування, полегшити їх можна прийняттям ролі глядача.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Завтра все буде вирішуватися в останню хвилину. Леви мають миттєво приймати рішення. Тому ті леви, у яких такий екстрим спричиняє стрес, мають бути морально і фізично готовими.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Завтра дівам не варто брати на себе дидактичну роль і читати моралі. Терпіння - так ви збережете світ і повагу в неділю.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Ентузіазму у терезів завтра хоч греблю гати, але натхнення для добрих ідей може не знайтися. Попросіть допомогу.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

У неділю не нехтуйте думкою друзів, знайомих або навіть випадкових перехожих. Але намагайтеся не стати їх заручником. Бережіть власні думки.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Завтра будьте особливо ввічливі з вашою коханою людиною. Оскільки неуважне ставлення до неї може дорого коштувати.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Не витрачайте неділю на побудову далеких планів, оскільки у них мало шансів виправдатися. Винесіть іншу користь з вихідного.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Завтра вам захочеться всюди всунути свого носа і сказати свою думку. Робіть це коректно, а то всезнайків не дуже полюбляють.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Рибам в неділю варто стриманіше чинити будь-які дії. Вам тільки здається, що ви змогли розсунути рамки дозволеного, але це не так. Краще не ризикувати, навіть мінімально.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи раніше розповіли, що чекає всі символи в листопаді і грудні 2019.