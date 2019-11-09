Квартиру Януковича в Києві здають в оренду: скільки коштує пожити в апартаментах екс-президента

В той час, як НАБУ закрило справу про засекречування ГПУ рішення про спецконфіскацію мільярдів Віктора Януковича, квартиру колишнього президента України на Оболонській набережній здають в оренду всього за 30 тисяч гривень в місяць. При цьому площа житла становить 240 квадратних метрів.

Про це з посиланням на голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антона Янчука повідомляє 24 канал.

На 5 листопада 2019 отримано доходів від управління в сумі 284 100 грн. За рахунок цих грошей компенсовано всі витрати на управління - 162 343 грн, сплачено податки в сумі 80 007 грн та перераховано до державного бюджету доходи в сумі 31 312 грн.

"Можна піднімати питання за ціною - в умовах вільного ринку така нерухомість могла б здатися дорожче. Але неможливо порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Знайти орендаря, який погодиться заїхати у приміщення, з якого через три дні його можуть виселити - вкрай непросто", – пояснює Янчук.

Ринкова вартість квартири, загальною площею 240 квадратних метрів, згідно зі звітом про оцінку, становить 26,9 млн грн.

Квартира Януковича. Фото: 24 канал

Як повідомляли Українські Новини, кіпрській компанії дозволили вилучити у Генпрокуратурі копію рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів. Раніше, НАБУ закрило справу про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича та його оточення, але суд зобов'язав поновити розслідування. Генеральна прокуратура заявляє, що конфіскація майна колишнього президента Віктора Януковича, якого засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду і сприяння у веденні агресивної війни проти України, неможлива по цій справі.