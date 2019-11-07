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07 ноября 2019, четверг, 15:57 1014
Судебная власть 2019-11-07T15:57:56+02:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело о засекречивании ГПУ решения о спецконфискации миллиардов Януковича

НАБУ закрыло дело о засекречивании ГПУ решения о спецконфискации миллиардов Януковича

ГПУ, НАБУ, Суд над Януковичем
НАБУ. Фото: 112.ua
НАБУ. Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений сотрудников Генеральной прокуратуры в связи с засекречиванием решения суда, на основании которого произошла спецконфискация 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело было закрыто постановлением от 20 сентября детективом Дмитриенко в связи с отсутствием в действиях должностных лиц Генеральной прокуратуры состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В материалах также говорится, что дело было открыто на основании решений Соломенского районного суда Киева в 2018 году по факту принятия решения о засекречивании приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.

Однако 25 октября Высший антикоррупционный суд принял решение отменить постановление НАБУ о закрытии дела по результатам рассмотрения жалобы адвоката одной из оффшорных компаний.

Как сообщали Українськi Новини, кипрской компании разрешили изъять в Генпрокуратуре копию решения о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

Ранее, НАБУ закрыло дело о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения, но суд обязал возобновить расследование.

Генеральная прокуратура заявляет, что конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие в ведении агрессивной войны против Украины, невозможна по этому делу.

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