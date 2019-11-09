Плюс 1 млрд шахтарям і 1,4 млрд військовим: В Україні набули чинності зміни до бюджету на 2019 рік

В Україні набув чинності закон про зміни до держбюджету на поточний рік № 265-IX. Вчора документ опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України", після того, як його підписав Президент Володимир Зеленський.

Як пише 112.ua доходи держбюджету на поточний рік зменшили на 18 млрд 819 млн 74 тис. грн, витрати - на 19 млрд 98 млн 727,1 тис. грн. Суму кредитів з державного бюджету України збільшили на 1 млрд 424 млн 653,1 тис. грн.

До спецфонду держбюджету більше не будуть скеровувати частину перевиконання митних платежів, натомість скерують конфісковані гроші корупціонерів.

Кошти зі спецфонду більше не використовуватимуть для органів доходів і зборів, натомість конфісковані активи пустять на облаштування військових комісаріатів та їх забезпечення; будівництво дороги через річку Дніпро у м. Запоріжжі Н-08; розвиток доріг державного значення.

Натомість видатки на трасу М-15 Одеса - Рені скоротили на 72 млн 297,3 тис. грн; на трасу Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв - на 121 млн 354,5 тис. грн.‬

Відповдіно до змін, Мінфін більше не списуватиме частину зобов'язань Київської міськради з погашення заборгованості перед державою, якщо у столиці витрачають до 700 млн грн на заміну ртутних і натрієвих світильників у ліхтарях на світлодіодні та до 2,5 млрд грн - на ремонт інженерної і транспортної інфраструктури.

У поточному році призупиняється дія норми, відповідно до якої на підтримку с/г скеровують не менше 1% випуску продукції у цій сфері.

Кабмін більше не зобов’язаний під час розподілу коштів загального фонду держбюджету компенсовувати вартість спецвагонів для перевезення зерна, а також вітчизняного обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси.

Після завершення року залишки коштів за наданою у 2017-2019 роках субвенцією на охорону здоров’я у селах залишаться на місцях, щоб їх змогли використати за раніше встановленими цілями. Те саме стосується залишків за субвенцією на соціально-економічний розвиток територій.

Закон вносить зміни до видаткової частини бюджету.

Так, на 1 млрд грн збільшили видатки на реструктуризацію вугільної галузі (гроші мають скерувати на зарплати горнякам і погашення боргів шахт за електроенергію).

Додатково виділили 2,2 млрд грн на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту у межах МВС.

На дороги загальнодержавного значення виділили 480 млн 936,8 тис. грн.

На 26 млн грн скоротили субвенцію Харкову на продовження третьої лінії метро та на 203,5 млн - субвенцію на будівництво метро у Дніпрі.

Фінансування Міносвіти скоротили на 1 млрд 120 млн грн, зокрема прибрали стрічку про 1 млрд грн для фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту (а в іншому місці на такий самий фонд виділили 200 млн грн). Ще на 120 млн скоротили видатки на вищу освіту, енергоефективність та сталий розвиток.

На 45 млн грн скоротили видатки на поліпшення охорони здоров’я на службі у людей у рамках фінансування Міністерства охорони здоров’я. А із загальнодержавних видатків на МОЗ прибрали 500 млн грн, які мали намір надати місцевим бюджетам на виконання разом із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

На Мінсоцполітики додатково виділили 980 млн 346,9 тис. грн. Зокрема, реабілітацію осіб з інвалідністю додатково профінансують в обсязі 786 млн 950,5 тис. грн.

За законом, Мінекономіки отримає 12 млрд 73 млн 495,6 тис. грн, під це міністерство направили видатки на Держслужбу з геодезії, картографії та кадастру, Держслужбу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (суми не змінилися). Видатки на підтримку тваринництва скоротили на 570 млн грн.

На 22 млрд 498 млн 692,8 тис грн скоротили загальнодержавні видатки на Міністерство фінансів, зокрема на 1 млрд 141 млн 520,1 тис. грн суму субвенції з держбюджету на соцвиплати. На 21 млрд 627 млн 672,7 тис. грн скоротилася сума витрат на обслуговування держборгу.

Замість Держслужби у справах ветеранів у блоці видатків з’явилося аналогічне міністерство, на яке виділили дещо більше грошей.

На Міністерство з питань тимчасово окупованих територій додатково виділили 33,4 млн грн.

На діяльність органів СБУ додатково виділили 460 млн 430,6 тис. грн. Плюс 30 млн грн піде на держохорону посадовців.

У рамках видатків на Міноборони виділили 524 млн грн на облаштування військових комісаріатів. На 40 млн грн збільшили видатки на розвідку МОУ.

Видатки на Держприкордонслужбу збільшили, зокрема забезпечення ДПСУ і утримання її особового складу, разом з тим скасували виділення 5 млн грн на втілення проекту з розбудови підрозділів охорони кордону.

Дещо перерозподілили гроші, виділені на Генпрокуратуру - за рахунок видатків на САП і забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на 34 млн 459,2 тис. грн збільшили видатки на прокурорсько-слідчу діяльність та підготовку кадрів.

Замість Держагентства з питань електронного врядування 48 млн 421,5 тис. грн виділили на нове Міністерство цифрової трансформації.

На 500 млн скоротили фінансування Держфонду регіонального розвитку. Разом з тим, на стільки ж збільшили видатки на резервний фонд.

На 1 млрд 468 млн 462,8 тис. грн скоротили видатки на Державне космічне агентство України, - ці гроші хотіли скерувати на виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим під держгарантію для втілення проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку".

Видатки на гос-фін департамент Кабміну збільшили на 151 млн 578,5 тис. грн.‬ На секретаріат Кабміну додатково виділили 200 млн грн.

На Національну суспільну телекомпанію (НСТУ) виділили 22 млн 560 тис. грн.

2 млн грн перекинули з забезпечення діяльності Офісу президента на збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках.

На 51 млн 274,6 тис. грн скоротили видатки на проведення виборів президента України у 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Кабмін запропонував виділити мільярд на зарплати шахтарям.