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28 июля 2019, воскресенье, 08:01 593
Происшествия 2019-07-28T08:02:16+03:00
Українські Новини
В Киеве поймали пьяного за рулем прокурора, который прятался от полицейских в кустах

В Киеве поймали пьяного за рулем прокурора, который прятался от полицейских в кустах

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк. Об этом сообщает Информатор.

Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался. 

После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.

У мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Леляк отказался.

После этого ему предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. 

В ходе споров с правоохранителями прокурор якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но, вместо того, чтобы сесть в автомобиль полиции, скрылся через заросли в неизвестном направлении.

Напомним, пьяный депутат сбил двух человек в Киевской области.

Пьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста.

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