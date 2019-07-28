В Киеве поймали пьяного за рулем прокурора, который прятался от полицейских в кустах

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк. Об этом сообщает Информатор.\r\nЗадержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался. \r\nПосле прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.\r\nУ мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.\r\nПрокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Леляк отказался.\r\nПосле этого ему предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. \r\nВ ходе споров с правоохранителями прокурор якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но, вместо того, чтобы сесть в автомобиль полиции, скрылся через заросли в неизвестном направлении.\r\n\r\nНапомним, пьяный депутат сбил двух человек в Киевской области.\r\nПьяный депутат Сарненского райсовета Зембицкий сбил насмерть велосипедиста.