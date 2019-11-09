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09 листопада 2019, субота, 07:00 32
Суспільство 2019-11-09T07:00:02+02:00
Українські Новини
Боржників за комуналку не будуть випускати за кордон і введуть арешт майна

Боржників за комуналку не будуть випускати за кордон і введуть арешт майна

борг за коммунальні послуги, Боржники

У Києві близько 5% населення систематично не сплачують за комунальні послуги і накопичують суму боргу. Про це повідомляє генеральний директор комунального концерну "Центр комунального сервісу" Андрій Щербина, передає Вгороде.

Він уточнив, що це близько 50 тисяч особових рахунків. Саме до таких боржників можуть застосувати санкції - арешту майна та обмеження виїзду за кордон.

"Ми системно інформуємо споживача про наявність боргу - надсилаємо повідомлення, дзвонимо тощо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, не підключають до послуги. Ми намагаємося вирішити питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна і заборона виїзду за кордон", - говорить Щербина.

Судові витрати в розмірі 1921 гривень також повинен сплатити боржник. Крім того, крім суми основного боргу, на кожну послугу нараховуються 3% річних. У разі відсутності у боржника цінностей, достатніх для погашення потрібної суми, стягнення здійснюється за рахунок майна, за умови перевищення боргу 83 460,00 гривень.

Раніше Українські Новини писали, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах. Крім того, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій та субсидій.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2019 році субсидії не зменшуватимуть.

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