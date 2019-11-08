Зеленський виділив 1,4 млрд гривень на зарплати військовим і 1 млрд - шахтарям

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно до нього, Президент підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019" №265-ІХ, прийнятий Верховною Радою 31 жовтня.

Зміни збільшують фінансування за окремими бюджетними програмами, зокрема: виділено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" в сумі 1 млрд гривень; враховуючи пріоритетність забезпечення оборони України уряд підвищив рівень грошового забезпечення військовослужбовців (витрати на національну безпеку і оборону будуть підвищені на 1,4 млрд гривень); збільшено фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн гривень.

Також за пропозицією Міністерства соціальної політики підвищено на 354,6 млн гривень фінансування соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також збільшено на 787 млн гривень фінансування заходів щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю.

За пропозицією Міністерства розвитку громад і територій збільшено на 300 млн гривень видатки на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла - 200 млн гривень за рахунок зменшення Державного фонду регіонального розвитку.

З-за низького використання коштів за програмами підтримки АПК їх фінансування буде знижено на 750,6 млн гривень.

Також відбувся перерозподіл із-за затримок у створенні Фонду Президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді, фінансування якого в 2019 році знижено на 800 млн гривень до 200 млн гривень.

Аналіз доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів у цьому році не будуть виконані з-за зміцнення курсу гривні.

Тому в держбюджеті передбачено зниження плану доходів на 20,4 млрд гривень, у тому числі саме із-за зменшення планових надходжень від ПДВ на імпортні товари і ввізного мита в результаті зміцнення гривні до долара.

Причому це зниження доходів збалансовано зменшенням плану видатків на обслуговування державного боргу на 21,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Кабмін запропонував виділити мільярд на зарплати шахтарям.

У листопаді народний депутат Сергій Шахов запевнив, що шахтарського бунту з-за зарплат не буде.

Шахов став на захист голодних шахтарів, які півроку не бачать зарплат.