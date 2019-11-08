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08 листопада 2019, пʼятниця, 21:12 10
Зовнішня політика 2019-11-08T21:12:02+02:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з засновником Alibaba Group бізнес-співробітництво

Зеленський обговорив з засновником Alibaba Group бізнес-співробітництво

Джек Ма, Володимир Зеленський, Alibaba Group, Бізнес-співробітництво
Зеленський і Джек Ма. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Джек Ма. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма бізнес-співробітництво.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.

"У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб в країні з'являлися такі люди, як ви", - сказав Президент.

Зокрема, він розповів Ма про проект "Держава в смартфоні" і підкреслив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій.

Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття R&D-центру в Україні для посилення роботи Alibaba в європейському регіоні.

Як повідомляли Українські Новини, Джек Ма приїхав в Україну і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету.


Раніше найбагатший китаєць Джек Ма пішов на пенсію у 54 роки.

Крім того, засновник Alibaba Джек Ма виявився членом Комуністичної партії Китаю.

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