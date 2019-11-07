Джек Ма приехал к Ярославскому и произвел фурор, выступая перед студентами Харьковского университета

Сегодня в Харьковском национальном университете им. Каразина с мотивирующим спичем выступил Джек Ма, основатель сервиса Alibaba и один из самых богатых людей мира. Об этом первым сообщил Telegram-канала "Харьков 1654".

Как стало понятно сегодня, Джек Ма прибыл в город по приглашению Александра Ярославского, владельца и президента DCH, который давно опекает харьковский университет, является почетным доктором и членом наблюдательного совета.

Во время экскурсии по музею ХНУ ректор университета Виль Бакиров предложил Джеку Ма провести короткую встречу со студентами. В аудитории, рассчитанной на 350 чел, собралось почти 700 студентов.

Зал встретил Джека Ма и Александра Ярославского овациями. Китайский бизнесмен рассказал, что впервые приехал в Украину, и Харьков является первым городом, который он посетил в нашей стране. Он поздравил ХНУ им. Каразина с 215-летним юбилеем, который вуз готовится вскоре отпраздновать. А затем поделился своим видением, как улучшить ситуацию в системе образования и привести ее в соответствие с вызовами будущего.

Джека Ма сказал, что не боится ни искусственного интеллекта, ни роботов, потому что человек мудрее. Он также рассказал, что 45 % сотрудников его компании - женщины, и что он крайне положительно относится к женскому лидерству. По мнению китайского бизнесмена, изменения нужно начитать с детского сада и начальной школы. И учить так, чтобы людям было легче интегрироваться в общество. А миру нужны сейчас "эксперты будущего, а не прошлого".

Джек Ма подчеркнул, что его компания так быстро росла на рынке, потому что в ней работало большое колличество молодых и мотивированных людей. Он уверен, что университеты должны менять молодых людей к тому, чтобы они были конструктивными, инновационными, изобретательными. “Я не хочу, чтобы люди были машинами, они должны быть людьми, они должны быть творцами”, - сказал бизнесмен.

По его мнению, в будущем будут только диджитализированные страны и недиджитализированные страны. И последние обречены на бедность. Люди же, которые будут уметь использовать цифровые технологии, будут успешны. Блокчейн, уверен бизнесмен, в будущем решит вопрос приватности и защищенности данных.

Отвечая на вопрос, что делает его счастливым, Джек Ма сказал: “Деньги, слава, репутация не делают меня счастливым. Счастье для меня, это когда я вижу что люди, которые работают в моей компании, счастливы. Когда тебе хорошо от того, что люди счастливы, и ты счастлив”.

Миллиардер также отметил, что все успешные люди мира имеют одну общую черту – они оптимисты. “Самый важный урок, который я вынес в своей жизни: будь оптимистом. - сказал он. - Я встречал очень много людей. И я выяснил, что успешные люди имеют одну общую черту. В первую очередь, мы оптимисты"

Свой рецепт успеха Джек Ма описал такой формулой: тяжело работать, доверять людям, быть оптимистом и быть направленным в завтра.

"Вы должны быть человеком. Вы не должны быть, как машина. Если ты хочешь вспоминать быстрее, знать больше, помнить больше, машина сделает это лучше. Ты должен делать те вещи, которые не может машина. Не беспокойся о будущем, беспокойся о себе”, - подытожил Джек Ма.

В самом конце встречи студенты поблагодарили бизнесмена и подарили ему студенческую одежду с символикой университета Каразина.

Напомним, Джек Ма основал Alibaba.

в 1999 году. Сейчас у этой крупнейшей китайской компании (которая помимо прочего, владеет торговой площадкой AliExpress) рыночная капитализация составляет 460 миллиардов долларов.

Состояние самого Джека Ма оценивается в 41,8 миллиарда долларов.