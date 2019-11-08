У Хмельницькій області після уколу помер 4-річний хлопчик

У Віньковецької районної лікарні Хмельницької області раптово помер чотирирічний дитина, якій лікарі зробили ін'єкцію вітамінів. Про це повідомляють "Факты".

Хлопчик скаржився на болі в животі, і мама вирішила показати його лікарям. Жінка привела малюка в лікарню, де у нього взяли аналізи. Результати не показали наявність будь-яких серйозних патологій. Тому медики вирішили вколоти дитині препарат коензим композитум для підвищення захисних функцій організму.

За словами матері, через декілька секунд після уколу хлопчик помер. Це сталося настільки швидко, що медсестра навіть не встигла витягти шприц. Малюка реанімували майже 40 хвилин, але безрезультатно.

Лікар-неонатолог Володимир Галанзовский, який призначив препарат, сказав, що коензим композитум – це просто набір вітамінів і мінералів.

Судмедексперти попередньо встановили причину смерті: гостре запалення бронхів. Деякі лікарі вважають, що дитину міг знищити вірус, тому що тиждень тому при схожих симптомах померла 22-річна сусідка родини хлопчика. Дівчина раптово померла від запалення легенів. Також висловлюється припущення про отруєння обох хімікатами, якими удобрюють поля.

За фактом смерті хлопчика відкрито кримінальне провадження. Слідчі чекають результатів експертиз.

Як повідомляли Українські Новини, з вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей .