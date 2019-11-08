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  • Кабмін може встановити обмеження в 30% на поставки енергоресурсів з одного джерела
08 листопада 2019, пʼятниця, 19:09 3
Економіка 2019-11-08T19:29:00+02:00
Українські Новини
Кабмін може встановити обмеження в 30% на поставки енергоресурсів з одного джерела

Кабмін може встановити обмеження в 30% на поставки енергоресурсів з одного джерела

Кабмін, Електроенергія
Електроенергія (ілюстрація). Фото: 24tv.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: 24tv.ua

Кабінет Міністрів розглядає можливість обмеження постачання енергетичних ресурсів з одного джерела до 30%.

Про це в ході Київського міжнародного економічного форуму заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

Він повідомив, що уряд розглядає можливість диверсифікації постачання енергоресурсів в країну.

"Закладається логіка, що не може бути більше, ніж 30% поставки з одного джерела і лише для ядерного палива закладається логіка не більше 51% постачань з одного джерела", - сказав він.

Також Оржель зазначив, що Україна не використовує ті запаси енергоресурсів, які в неї є, порівняно з європейськими країнами.

"Україна добуває десь 1,2-1,4% тих запасів, які є підтвердженими, для порівняння, в інших розвинених країнах цей показник на рівні 4-5%. І це є поганим показником, враховуючи те, що ми залежна від імпорту країна", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що на даний момент неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

у січні-серпні 2019 року Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЕЛ") ядерне паливо на суму 128,7 млн доларів, у компанії Westinghouse (виробництво в Швеції) - на суму 100,64 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії та Білорусі.

У вересні Верховна Рада дозволила імпортувати електричну енергію з Білорусі та Росії.

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