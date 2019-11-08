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08 листопада 2019, пʼятниця, 18:29 16
Суспільство 2019-11-08T21:45:04+02:00
Українські Новини
У Донецькій області десяткам тисяч людей відключать воду

У Донецькій області десяткам тисяч людей відключать воду

Вода, Донбас, Відключення води, Вода Донбасу
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" Донецької обласної ради має намір припинити централізоване водопостачання близько 50 тис. жителів 11-13 листопада через ремонт на Горлівської фільтрувальної станції.

Про це йдеться в повідомленні Військово-цивільної адміністрації Торецка в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Буде припинена подача води населенню і підприємствам міст Торецка, Зализное, смт Пивничное, Південне і частини Щербинівка (вул. Дружби, Весняна, Васильченко, Центральна, Шевченка) з 8:00 11 листопада до 5:00 13 листопада", - йдеться в повідомленні.

Влада закликають місцевих жителів зробити необхідні запаси води.

Як повідомляли Українські Новини, "Вода Донбасу" має намір припинити водопостачання 37 тис. жителів Донецької області 5-8 листопада з-за ремонту лінії електропередач.

Донецька обласна державна адміністрація оцінює в 7,5 млрд гривень модернізацію обладнання комунального підприємства "Вода Донбасу" з реконструкцією магістрального каналу "Сіверський Донець - Донбас".

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" (до 4 вересня 2007 року - державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") створено в 1930 році в Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

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