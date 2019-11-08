Платформа Бойка назвала Вакарчука зрадником і сепаратистом через заклик вийти з Мінських угод



"Цей заклик свідчить про розпач "партії війни" в українській політиці, чиїм рупором останнім часом став шоу-проект "Голос". Уламки партії війни, які зазнали нищівної поразки на минулих виборах, налякані будь-якими зрушеннями на шляху до миру. Очевидно, що об'єднання країни, мирне врегулювання конфлікту в Донбасі не входять в до їхніх планів. Вони знають, що повернення Донецька і Луганська до складу України остаточно поставлять хрест на їхній політичній кар'єрі. І заради збереження себе в українській політиці вони готові жертвувати життями людей, цілісністю держави і майбутнім країни". - йдеться в повідомленні.

ОПЗЖ вимагає від СБУ, ГПУ та інших правоохоронних органів провести ретельне вивчення заяв партії "Голос".

"Ми закликаємо керівництво української держави твердо слідувати шляхом мирного врегулювання, незважаючи на спроби політичних радикалів і маргіналів всіх мастей цьому перешкодити. Ми готові підтримати всі зусилля Президента України, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності української держави. У нас є історичний шанс повернути мир країні та об'єднати український народ. Саме миру вимагали українські громадяни на президентських і парламентських виборах. Ті, хто піклується про благо країни і людей, не мають права відступати! Ми не відступимо!", - резюмували в партії.