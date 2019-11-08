Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що на даний момент неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новий Час", передають Українські Новини.

"На сьогодні це неможливо. Атомні ТВЕЛи (паливні елементи) для наших АЕС мають 60% поставок з Росії. Деякі марки вугілля - антрацит, наприклад, - також їдуть, в основному, звідти (з Росії)", - повідомив Герус.

Він підкреслив, що група "Метінвест" також використовує російське вугілля.

Крім того, Герус зазначив, що Україна відмовилася від прямих покупок газу з Росії, при цьому вона його транспортує до Словаччини і там купує.

Як повідомляли Українські Новини, Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії та Білорусі.

У вересні Верховна Рада дозволила імпортувати електричну енергію з Білорусі та Росії.

При цьому імпорт електричної енергії з Росії становить менше 1% від загального споживання електроенергії.