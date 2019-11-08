Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні

Після того, як під Одесою горіла яхта депутата, в п'ятницю, 8 листопада, в Оболонському районі Києва в акваторії Дніпра виявили затонулу невелику прогулянкову яхту, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на рятувальників. За їх словами, вранці рибак між затоками Верблюд і Собаче Гирло. Він повідомив про це в поліцію. На місце виїхали всі екстрені служби, в тому числі водолази "Київської служби порятунку", які обстежували яхту, що затонула. "Затонула приватна яхта, але без номерів. Яхта прогулянкова, дуже стара. Водна поліція зараз встановлює всі обставини і причини НП, шукають господаря плавзасоби. Вирішується питання підняття яхти з води. Постраждалих під час НП на воді не виявлено", – розповів Роман Ткачук, начальник управління цивільного захисту КМДА. Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON\/Facebook Як повідомляли Українські Новини, в Уганді потонула яхта, на якій веселився принц Уганди і зірки місцевого шоу-бізнесу. Раніше в Італії затримали українську яхту з 71 мігрантом. Крім того, в Україні активізувалися крадії яхт і катерів.