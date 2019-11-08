Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні

За їх словами, вранці рибак між затоками Верблюд і Собаче Гирло. Він повідомив про це в поліцію. На місце виїхали всі екстрені служби, в тому числі водолази "Київської служби порятунку", які обстежували яхту, що затонула.

"Затонула приватна яхта, але без номерів. Яхта прогулянкова, дуже стара. Водна поліція зараз встановлює всі обставини і причини НП, шукають господаря плавзасоби. Вирішується питання підняття яхти з води. Постраждалих під час НП на воді не виявлено", – розповів Роман Ткачук, начальник управління цивільного захисту КМДА.

Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Уганді потонула яхта, на якій веселився принц Уганди і зірки місцевого шоу-бізнесу. Раніше в Італії затримали українську яхту з 71 мігрантом. Крім того, в Україні активізувалися крадії яхт і катерів.