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08 листопада 2019, пʼятниця, 15:43 11
Силові структури 2019-11-08T17:30:03+02:00
Українські Новини
ФСБ Росії намагалася завербувати жителя Чернігівської області, - СБУ

ФСБ Росії намагалася завербувати жителя Чернігівської області, - СБУ

СБУ, Чернігівська область, ФСБ Росії, вербування
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv

Служба безпеки України заявляє про спроби вербування Федеральною службою безпеки Російської Федерації жителя Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Представники спецслужби країни-агресора, застосовуючи погрози та шантаж, залучили нашого співвітчизника до негласної співпраці. Вони змусили чоловіка підписати письмове зобов'язання про співпрацю з ФСБ РФ. Йому було присвоєно псевдонім і відпрацьовані завдання зі збору інформації щодо білоруського режиму охорони та особовий склад військових об'єктів на території регіону. Згідно з наданими інструкціями, передавати зібрані дані розвідки він повинен був при наступних візитах до Росії", - сказано в ньому.


Зазначається, що українець, усвідомлюючи протиправність такого співробітництва та його негативні наслідки після повернення додому, звернувся в СБУ.

Зокрема, він дав свідчення про обставини вербування і доручені йому розвідувальні завдання.

З огляду на те, що чоловік не виконав жахливих завдань іноземної спецслужби і добровільно повідомив правоохоронним органам про спробу спецслужб Росії залучити його до конфіденційного співробітництва проти України, суд задовольнив клопотання органів і звільнив його від кримінальної відповідальності згідно з ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, які працюють в Росії.

Крім того, російські спецслужби намагалися завербувати українських військових на Донбасі і в дипустановах РФ.

Тим часом, звільненого журналіста Сущенка намагалася завербувати ФСБ Росії.

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