У Києві в годину пік загорівся тролейбус із пасажирами

Вранці в п'ятницю, 8 листопада, в Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Раніше в столиці на ходу загорівся тролейбус з 40 пасажирами, який курсує за маршрутом № 28.

Як повідомили в ГУ ДСНС України в Києві, повідомлення про займання надійшло о 8:31. Надзвичайна подія трапилася на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської. Виявилося, що в той час, коли громадський транспорт з пасажирами знаходився на зупинці, в моторному відсіку сталося коротке замикання з подальшим загорянням.

"Водій транспортного засобу попросив пасажирів вийти з салону і ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу сам загасив полум'я за допомогою вогнегасника. Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

загорівся Тролейбус. Фото: Держнс

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на зупинці Караваєві дачі у Солом'янському районі загорівся тролейбус. Також в Києві загорівся тролейбус з близько 40 пасажирами на борту.