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  • У Києві в годину пік загорівся тролейбус із пасажирами
08 листопада 2019, пʼятниця, 13:48 31
Події 2019-11-08T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві в годину пік загорівся тролейбус із пасажирами

У Києві в годину пік загорівся тролейбус із пасажирами

пожежа, Пожежа в тролейбусі
Загорівся тролейбус. Фото: Держнс
Загорівся тролейбус. Фото: Держнс

Вранці в п'ятницю, 8 листопада, в Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Раніше в столиці на ходу загорівся тролейбус з 40 пасажирами, який курсує за маршрутом № 28.

Як повідомили в ГУ ДСНС України в Києві, повідомлення про займання надійшло о 8:31. Надзвичайна подія трапилася на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської. Виявилося, що в той час, коли громадський транспорт з пасажирами знаходився на зупинці, в моторному відсіку сталося коротке замикання з подальшим загорянням.

"Водій транспортного засобу попросив пасажирів вийти з салону і ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу сам загасив полум'я за допомогою вогнегасника. Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

загорівся Тролейбус. Фото: Держнсзагорівся Тролейбус. Фото: Держнс

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на зупинці Караваєві дачі у Солом'янському районі загорівся тролейбус. Також в Києві загорівся тролейбус з близько 40 пасажирами на борту.

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