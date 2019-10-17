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17 октября 2019, четверг, 16:06 953
Происшествия 2019-10-17T16:13:06+03:00
Українські Новини
В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

Пожар в троллейбусе. Фото: Киев Оперативный
Пожар в троллейбусе. Фото: Киев Оперативный

В Киеве загорелся троллейбус с около 40 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Около 15:00 троллейбус, который курсирует по маршруту №28, вспыхнул прямо на ходу. На данный момент в салоне было около 40 пассажиров. Водитель выбежал и пытался самостоятельно потушить пламя, чуть позже к нему присоединились и водители автомобилей, проезжавших мимо", - говорится в нем.

Отмечается, что самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, на место приехали бойцы пожарной охраны ГосЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Пожар в троллейбусе. Фото: Киев ОперативныйПожар в троллейбусе в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус.

Также неизвестный ранил 2 мужчин из пистолета в ходе конфликта в троллейбусе в Голосеевском районе Киева.

После чего злоумышленника, ранившего в пятницу двух мужчин из пистолета в Голосеевском районе Киева, задержали в троллейбусе.

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