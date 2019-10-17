В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве загорелся троллейбус с около 40 пассажирами на борту. Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.\r\n"Около 15:00 троллейбус, который курсирует по маршруту №28, вспыхнул прямо на ходу. На данный момент в салоне было около 40 пассажиров. Водитель выбежал и пытался самостоятельно потушить пламя, чуть позже к нему присоединились и водители автомобилей, проезжавших мимо", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, на место приехали бойцы пожарной охраны ГосЧС.\r\nЖертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПожар в троллейбусе в Киеве. Фото: Киев Оперативный\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже неизвестный ранил 2 мужчин из пистолета в ходе конфликта в троллейбусе в Голосеевском районе Киева.\r\nПосле чего злоумышленника, ранившего в пятницу двух мужчин из пистолета в Голосеевском районе Киева, задержали в троллейбусе.