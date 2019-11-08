Сьогодні 2-я річниця набуття чинності закону про мовні квоти на радіо

8 листопада 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій".

Про це повідомляють Українські Новини.

Відповідно до документа, частка пісень державною мовою на радіо повинна збільшитися з 25% до 30%, а частка ведення передач українською мовою - з 50% до 55%.

Як повідомляли Українські Новини, частка українських пісень на радіо досягла 45%.

Нацрада оштрафував "Радіо-Ера" за недостатню кількість україномовних пісень в ефірі.

Раніше 8 листопада 2016 року вступив в силу закон, згідно з яким на радіо повинні ставити в ефір 25% україномовної музики і вести 50% програм українською мовою. Пісні українською мовою повинні звучати в прайм-тайм – з 7 ранку до 14 дня і з 15 дня до 22-00.

У той же час, 13 жовтня 2018 набрав чинності закон, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою.