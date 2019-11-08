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08 листопада 2019, пʼятниця, 08:20 97
Суспільство 2019-11-08T08:43:49+02:00
Українські Новини
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть ме

Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом"

Транспорт, Київський метрополітен, електронний квиток
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен

Сьогодні, 8 листопада вранці, стало відомо, що у Києві тимчасово не працює система електронного квитка. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, повідомляється, що оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання.

Пасажирів просять скористатися альтернативним видом оплати.

"Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Про причини припинення роботи системи наразі не повідомляється.

В коментарях під повідомленням прес-служби Метрополітену користувачі соціальної мережі Facebook висловлюють своє обурення і здивування "поліпшеннями" роботи столичного транспорту. Також люди відзначають, що не працює і "картка киянина".

"Ви знущаєтесь? Перед роботою стояти кілометрову чергу за жетоном? Який сюрприз, б**ть", - пише Ольга Калита.

"Зашибісь! Спочатку змушують придбати це "щастя" за 50 грн, яке по тихому списує поїздки. А тепер купуйте жетони!" - міркує Irin Zaxik.

"Не працює і карта киянина, пенсіонери штурмом беруть. На станції "Героїв Дніпра" щоб пройти, потрібно хвилин 10 простояти. Набридли ці їх "покращення", - пише Віка Романчук.

"Під час таких аварій вхід повинен бути безкоштовним! Немає технічної можливості користуватися альтернативним способом оплати (до речі, який саме ви пропонуєте?). Також дякую за оперативність (насправді немає, знадобилося більше години, щоб повідомити про аварію)", - пише Іван Гончар.

Як повідомляли Українські Новини, перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020.

Тим часом у Києві учні за електронним квитком будуть їздити в транспорті безкоштовно.

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