Гороскоп на сьогодні: зірки радять всім знакам запастися терпінням

Поки Меркурій продовжує рух в знаку Терезів, зірки підкажуть, як краще діяти сьогодні незважаючи на всі труднощі.

Овен (березень 21 - квітень 20)

У вас сьогодні досить енергії, щоб реалізувати свої плани. Просто пам'ятайте, ви не повинні все робити правильно в цей момент. Ваш проект виграв би від покрокового підходу, який вимагає деякого планування. Не поспішайте складати карту. Які інструменти або ресурси вам знадобляться? Як ви думаєте, скільки часу це займе? З огляду на це, ви отримаєте кращу загальну картину речей.

Телець (квітень 21 - травень 21)

Добре, що ви відчуваєте себе сьогодні і схвильованим, і натхненним, але ваша природна енергія краще підходить для повільної, стабільної роботи, ніж для швидких, інтенсивних сплесків активності. Вам планувати сьогодні свій власний графік роботи. Якщо вам потрібно виконати ряд невеликих завдань, зробіть перерви між ними. Якщо у вас є один великий проект, над яким ви працюєте, заплануйте періодичні паузи. І не забудьте заправитися водою і хорошою їжею.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

Все так неоднозначно у вашому житті сьогодні. Ви можете наламати дров цим багатошаровим самообманом. Але ви пішли на всі ці неприємності, щоб зав'язати складний логічний вузол, а потім завершити його красивим бантом. Зрештою, це все вам потрібно розплутати. Скористайтеся порадами друзів сьогодні. Вони щось знають, і ви все одно можете прояснити для себе деякі речі. Можливо, почуття небезпеки загостриться, але ви точно побачите, де перебуваєте. Хіба це не добре?

Рак (червень 22 - липень 22)

Будьте терплячі сьогодні. Краще дозволити універсальним істинам оволодіти вами, ніж вживати агресивні дії. Якщо ви тихі і спокійні, ви будете прислухатися до своїх інстинктів, деякі з яких обов'язково будуть дивними або, принаймні, абстрактними. Проте, зверніть на них увагу і запишіть думки. Дуже важливо, щоб ви не робили ніяких корисливих дій. Ви будете здивовані тим, як доброта і винахідливість людей можуть вас здивувати.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Ви навіть більш романтичні, ніж зазвичай, і це щось. Сьогодні ви будете бродити в тумані. Ви розгублені? Спантеличені? Що б не відбувалося всередині, шукай позитив. Тільки не випробовуйте долю, діючи проти людей, які заважають вам. Вони не ображають тебе цілеспрямовано - вони просто намагаються жити своїм життям теж.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Сьогодні всі люди здаються веселими і вам може захотітися ейфорії. Зачекайте - ви насправді розслабляєтеся і добре проводите час? Добре проводити час з людьми, яких ти любиш і яким довіряєш. Може бути, краще залишитися з друзями і сім'єю, а не спілкуватися з незнайомцями, якими б цікавими вони не здавалися. Ви на даний момент трохи більше ідеалістичні, ніж зазвичай, що може зробити вас наївним щодо чиїхось намірів.

Терези (вересень 24 - жовтень 23)

Приготуйтеся до напруженості і непростих відчуттів. Проблема буде тиснути на ваші кнопки. Ви можете спробувати бути милим і люб'язним, хоча знаєте, що сміливий підхід - єдине рішення. Постарайтеся не розхитувати ситуацію занадто сильно, інакше залишиться тільки розвести руками. Зробіть глибокий вдих, зберігайте спокій і попросіть про допомогу, якщо вона вам потрібна.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Вас чекає цікава поїздка крізь потоки вашого розуму. Думки течуть швидко і повільно - іноді заспокійливі, іноді екстремальні. Найкраще стежити за своїм настроєм, куди б вони не вели, і бути відкритим для вивчення. Не потрібно ніяких дій - вам навіть не потрібно замислюватися над тим, чи є одні думки більш правильними або більш цінними, ніж інші. Просто дозвольте зображенням прийти. Якщо ви записуєте думки, то це допоможе пізніше розібратися з ними. Як одна довга медитація, вона має багато сенсу, якщо ви відкриті для цього.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Іноді ви відчуваєте себе вразливим, особливо коли ви той, хто обманює себе. В інших випадках ви думаєте, що втрачаєте сюжет. Ви повірите, що це все частина здорового процесу? Так, розвиток і зростання можуть мати кілька дивних поворотів сьогодні. Тому не думайте, що ви втрачаєте це, коли дійсно можете опинитися на межі того, щоб знайти щось велике і прекрасне. І в найближчому майбутньому ви зможете озирнутися на цей важкий час і точно зрозуміти, що відбувається.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Це нормально - прагнути вгору. І хоча ви, можливо, не зможете утримати те, що спіймали, проте через якийсь час удача вселить вам оптимізм. Крім того, ваше тепле серце приверне потрібних людей у ваше життя. У певному сенсі, багато нових друзів і зв'язків можуть бути навіть більш важливим.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

Ви налаштовані на прогрес - діючи на основі своїх принципів і невпинно працюючи, ви будете винагороджені. Визнання за ваші зусилля можна очікувати від друзів, звичайно, якщо ви розкажете їм про свої досягнення. Але іноді, як зараз, тиша - це чеснота. Це прекрасно, щоб сповільнитися і перезавантажитися. Деякий час ви були сильним і заслуговуєте невеликої перерви. Ваша місія може принести вам тільки користь, якщо ви витратите цілий день на відновлення.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Забудьте про те, що є тільки чорне і біле, завжди є між. До цього моменту ви вже бачили і чули досить, щоб зрозуміти, що в будь-якій історії немає тільки двох сторін. Розкрийте більше правди сьогодні. Якщо це означає пожертвувати декількома зручними міфами, зробіть глибокий вдих і зробіть це. Щоб відчувати позитивні зміни, ви повинні почати з розуміння необхідності змін. Звичайно, це праця, але хіба ця праця вам неприємний. Визнайте це.

Нагадаємо, що чекає всіх знаків зодіаку в листопаді і грудні 2019.