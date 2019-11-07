У Моршині з'явився новий триметровий символ Карпат

В Україні продовжують тренд на встановлення статуй у вигляді тварин. У Києві на місці "синьої руки" встановили крижану рись

Про це повідомляє прес-служба проекту "Разом за природу".

Проект Петра Гронського "Відображення" вибрали з більш ніж 100 робіт, запропонованих для установки в Моршині.

"Ми віримо, що скульптура рисі, яка сьогодні з'явилася у парку Моршина, стане справжньою туристичною визначною пам'яткою маленького міста і нести велику амбітну місію: привернути увагу до зникнення червонокнижних видів в Україні, розвивати регіональний туризм і знаходити молодих талановитих українців", - говорить представник організатора проекту Марина Соловйова.

"Відображення" - це триметрова скульптура, вагою близько 600 кілограмів. Над її створенням працювала команда з 15 осіб, а виробництво зайняло більше 6 місяців. За задумом художника, рись схилилася над струмком і п'є воду.

"Як довго без захисту людини рись буде бачити своє відображення в воді карпатського струмка? Саме до такого питання повинно привести глядачів мій проект. Я прагнув створити не фотографічний, а узагальнений образ рисі, який повинен гармонійно вписатися в ландшафт парку", - пояснює скульптор Петро Гронський.

Проект реалізується спільно з Всесвітнім фондом природи WWF України, який у червні цього року почав природоохоронну програму "Врятуємо рись".

Скульптура рисі. Фото: morshynska

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Індії під феєрверки та осипання пелюстками троянд відкрили найвищу статую світу. У цьому ж році у Трускавці з'явилася 12-метрова статуя Ісуса Христа.