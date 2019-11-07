підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Життя
  • У Моршині з'явився новий триметровий символ Карпат
07 листопада 2019, четвер, 21:06 7
Життя 2019-11-07T21:14:27+02:00
Українські Новини
У Моршині з'явився новий триметровий символ Карпат

У Моршині з'явився новий триметровий символ Карпат

Статуя, Моршин, Червона книга України
Скульптура рисі. Фото: morshynska
Скульптура рисі. Фото: morshynska

В Україні продовжують тренд на встановлення статуй у вигляді тварин. У Києві на місці "синьої руки" встановили крижану рись, а 6 листопада в курортному парку в Моршині відкрили 3-метрову скульптуру із зображенням тварини, занесеної до Червоної книги України. Українці вибрали рись в якості символу Карпат.

Про це повідомляє прес-служба проекту "Разом за природу".

Проект Петра Гронського "Відображення" вибрали з більш ніж 100 робіт, запропонованих для установки в Моршині.

"Ми віримо, що скульптура рисі, яка сьогодні з'явилася у парку Моршина, стане справжньою туристичною визначною пам'яткою маленького міста і нести велику амбітну місію: привернути увагу до зникнення червонокнижних видів в Україні, розвивати регіональний туризм і знаходити молодих талановитих українців", - говорить представник організатора проекту Марина Соловйова.

"Відображення" - це триметрова скульптура, вагою близько 600 кілограмів. Над її створенням працювала команда з 15 осіб, а виробництво зайняло більше 6 місяців. За задумом художника, рись схилилася над струмком і п'є воду.

"Як довго без захисту людини рись буде бачити своє відображення в воді карпатського струмка? Саме до такого питання повинно привести глядачів мій проект. Я прагнув створити не фотографічний, а узагальнений образ рисі, який повинен гармонійно вписатися в ландшафт парку", - пояснює скульптор Петро Гронський.

Проект реалізується спільно з Всесвітнім фондом природи WWF України, який у червні цього року почав природоохоронну програму "Врятуємо рись".

Скульптура рисі. Фото: morshynskaСкульптура рисі. Фото: morshynska

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Індії під феєрверки та осипання пелюстками троянд відкрили найвищу статую світу. У цьому ж році у Трускавці з'явилася 12-метрова статуя Ісуса Христа.

Більше новин про: Статуя Моршин Червона книга України

Архів
Новини
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні 21:40
Студенти, алкоголіки або "телефонні туристи": хто насправді мінує метро в Києві 21:36
Головний юристконсульт Нацбанку затримана за хабар у 15 тисяч доларів 20:59
Розведення військ в Петровському розпочнеться завтра о 12:00, - Аваков 20:34
Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету 20:20
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok