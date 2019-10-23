В Киеве на месте "синей руки" установили ледяную рысь

В Киеве установили ледяную скульптуру рыси, для того, чтобы обратить внимание людей на угрозу вымирания уникальной карпатской рыси. Их осталось менее 500 особей. Об этом сообщает "Страна".

"Цель инсталляции обратить внимание на исчезновение популяции карпатской рыси. Их осталось меньше 500 и они могут вскоре исчезнуть. Скульптура сделана со льда, потому что основной задумкой было показать быстротечность исчезновения, так как при сегодняшней погоде инсталляция продержится всего 3 дня", - сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Кроме того, позже планируется сделать железную рысь в Моршине.

Ледяная скульптура установлена на бульваре Тараса Шевченко возле разрушенного памятника Ленину, на месте, где стояла известная "синяя рука".

Фото: "Страна"



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вместо памятника Ленину на бульваре Шевченко установили гигантскую синюю руку.



Также в Киеве к арт-объекту синей руки приносили другие "синие руки".



Позже стало известно, что синяя рука переезжает из Киева в Николаев.