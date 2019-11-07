У Фінляндії виявили пляж, повний крижаних яєць

У Фінляндії знайшли пляж, повний крижаних яєць і куль природного походження. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на The Guardian.

Фотограф-любитель з Фінляндії Рісто Маттіла прогулювався зі своєю дружиною пляжем Марʼянієми, довжина якого близько 30 метрів, на острові Хайлуото. Вони натрапили на берегову смугу, заповнену кулями яйцевидної форми з снігу і льоду.

Маттіла сфотографував незвичайне явище, яке може виникнути тільки при збігу погодних факторів: температура повітря і води повинна бути трохи нижчою від нуля, пологий пляж із дрібних піщинок, спокійні чи слабкі хвилі та камені — основа, на яку нашаровується лід зі снігом, коли камінь рухають хвилі чи вітер. Принцип створення таких "яєць" схожий на сніговика, зробленого природою.

Скріншот: Instagram/rismatti

"Найбільше з яєць було розміром з футбольний м'яч. Це був приголомшливий вигляд. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного", — написав фотограф в соцмережах.



У той же час, професор географії та геології в Іллінойському державному університеті Джеймс Картер у коментарі зазначив, що таке явище справді зустрічається дуже рідко, але побачити природну аномалію людині вдається ще рідше.