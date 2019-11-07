Не людина, а організм, - Зеленський відверто розповів про роботу Президентом

Президент Володимир Зеленський пообіцяв побудувати школи, стадіони і дитячі садки в 2020 році, а потім зізнався, що робота на посаді глави держави, дуже важко дається йому та його сім'ї.

Про це він розповів в відео на каналі "Зе!Президент".

"До цієї роботи, до цього звикнути не можна. Люди кажуть: до хорошого швидко звикаєш, а це реальне життя, дуже складна, дуже складна професія, забирає всі сили, час і іноді бажання. В кінці вечора з людини перетворюєшся на такий організм, який не хоче ні думати, ні робити, навіть не розуміє іноді, про що говорить сім'я", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що за його роботи виникають труднощі не тільки у нього, але і його сім'ї.

"Це втомлює не тільки для мене, але і для родини, тому що потім вони запитують тебе: "Ну що, ти згоден?" Або "Ми ж домовлялися сьогодні в 20:00 зустрічаємося", а ти про це навіть не пам'ятаєш , про що ти домовлявся. Ну, як кажуть у Верховній Раді, рішення прийнято", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв до кінця поточного року зробити кадрові висновки міністрам Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

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