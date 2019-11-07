Американський військовий винищувач випадково скинув бомбу на Японію

Американський військовий винищувач F-16 помилково скинув інертну бомбу на приватну територію поза тренувального майданчика в префектурі Аоморі на півночі Японії, передає NHK.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони Японії заявляє, що поінформувало місцеві органи влади про інцидент після отримання інформації від американських сил.

Американські військові заявили, що F-16, розміщений на американській авіабазі Місава, скинув навчальний пристрій поблизу артилерійського полігону на північ від бази близько 6:30 за місцевим часом в середу, 6 жовтня.

Також американська сторона уточнила, що бомба впала в 5 кілометрах від далеких ділянок полігону "Драугон". Цей об'єкт підконтрольний США і розташований між містом Місава і селом Роккашо в префектурі Аоморі.

Водночас у Міністерстві оборони Японії відзначили, що це єдиний артилерійський полігон, де можна проводити навчання зі стрільби і бомбардування на головному острові Хонсю. Його спільно використовують військові США і сили самооборони Японії.

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