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07 листопада 2019, четвер, 17:59 17
Політика світу 2019-11-07T19:30:03+02:00
Українські Новини
Американський військовий винищувач випадково скинув бомбу на Японію

Американський військовий винищувач випадково скинув бомбу на Японію

США, Бомба, Японія, Винищувач, Повітряні сили
винищувач. Фото: pexels
винищувач. Фото: pexels

Американський військовий винищувач F-16 помилково скинув інертну бомбу на приватну територію поза тренувального майданчика в префектурі Аоморі на півночі Японії, передає NHK.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони Японії заявляє, що поінформувало місцеві органи влади про інцидент після отримання інформації від американських сил.

Американські військові заявили, що F-16, розміщений на американській авіабазі Місава, скинув навчальний пристрій поблизу артилерійського полігону на північ від бази близько 6:30 за місцевим часом в середу, 6 жовтня.

Також американська сторона уточнила, що бомба впала в 5 кілометрах від далеких ділянок полігону "Драугон". Цей об'єкт підконтрольний США і розташований між містом Місава і селом Роккашо в префектурі Аоморі.

Водночас у Міністерстві оборони Японії відзначили, що це єдиний артилерійський полігон, де можна проводити навчання зі стрільби і бомбардування на головному острові Хонсю. Його спільно використовують військові США і сили самооборони Японії.

Як повідомляли Українські Новини, пілотаж українського льотчика став кращим на авіашоу в Польщі. Також у Польщі розбився винищувач Міг-29, пілот катапультувався.

Нагадаємо, в 2018 році український військовий і нацгвардеец США загинули через падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області.

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