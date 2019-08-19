Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше

Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Украинский летчик-подполковник Юрий Булавка провел демонстрационное выступление на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019", которое было признано лучшим пилотажем.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр" в соцсети Facebook, публикуя соответствующие фото.

"Европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей! Поздравляем всю команду и гордимся профессионализмом украинских авиаторов!", - сказано в сообщении командования.

Согласно ему, украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, возвращаются в Украину.

Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Отмечается, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе.

Также во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемый и непревзойденный выступление Булавки.

Юрий Булавка. Фото: Повітряне командування "Центр"/Facebook

Как сообщали Українські Новини, год назад украинские истребители также принимали участие в авиашоу в Польше.

Также появилось видео зрелищного пилотажа украинских летчиков под облаками Британии. Кроме того, украинские летчики в Польше показали "высший пилотаж".