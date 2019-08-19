Украинский летчик-подполковник Юрий Булавка провел демонстрационное выступление на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019", которое было признано лучшим пилотажем.\r\nОб этом сообщает воздушное командование "Центр" в соцсети Facebook, публикуя соответствующие фото.\r\n\r\n"Европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей! Поздравляем всю команду и гордимся профессионализмом украинских авиаторов!", - сказано в сообщении командования.\r\nСогласно ему, украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, возвращаются в Украину.\r\nБоевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування "Центр"\/Facebook\r\nОтмечается, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе.\r\nТакже во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемый и непревзойденный выступление Булавки.\r\nЮрий Булавка. Фото: Повітряне командування "Центр"\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, год назад украинские истребители также принимали участие в авиашоу в Польше.\r\nТакже появилось видео зрелищного пилотажа украинских летчиков под облаками Британии. Кроме того, украинские летчики в Польше показали "высший пилотаж".