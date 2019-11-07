Льовочкін назвав розведення сил в Петрівському і Богданівці новим кроком до миру

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи початок підготовки до розведення військ в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, назвав це новим кроком до миру.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Ми вітаємо підтвердження початку підготовки до розведення сил і засобів у районі Богданівки і Петрівського. Це ще один доказ, що при наявності політичної волі мирний процес може рухатися вперед. Відкриваються реальні перспективи для зустрічі в Нормандському форматі, де повинен бути узгоджений і покроковий план для політичного врегулювання тривалого і кровопролитного конфлікту в Донбасі", – підкреслив опозиційний політик.

Він зазначив, що це дає надію на перехід до реалізації політичної частини Мінських угод.

"Сьогодні важливо об'єднати зусилля всіх політиків і партій, які хочуть завершити війну, і, нарешті, об'єднати і країну, і український народ", – наголосив Льовочкін.

Парламентарій також закликав активізувати законодавчу роботу, необхідну для мирного врегулювання конфлікту в Донбасі, і нагадав, що ОПЗЖ підготувала пакет необхідних законопроектів.

"Опозиційна платформа - За життя" – перша і єдина партія, яка внесла законопроекти, необхідні для політичного врегулювання. Ми готові їх обговорювати з колегами-парламентарями, працювати в комітетах, щоб забезпечити їх прийняття в сесійній залі", – зазначив політик.

"Тому ми закликаємо всіх народних депутатів відкинути політичні амбіції, припинити спекуляції, які шкодять мирному процесу, і сконцентруватися на підготовці та реалізації кроків, які дозволять припинити війну, повернути території і людей. Цього чекає весь український народ, і ми просто зобов'язані виправдати його надії", – резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, 5 листопада Льовочкін разом з членами парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони відвідав Золоте (Луганська область) для проведення моніторингової місії. Мета місії – з'ясувати поточний стан справ з розведенням протиборчих сторін.

Ця місія буде працювати в рамках постійно діючої групи для оперативного реагування на зміну ситуації в зоні ООС і, зокрема, на лінії розведення сил і засобів.