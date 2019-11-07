НАБУ закрило справу про засекречування ГПУ рішення про спецконфискации мільярдів Януковича

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань співробітників Генеральної прокуратури у зв'язку з засекречуванням рішення суду, на підставі якого відбулася спецконфіскація 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича та його оточення.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу було закрито постановою від 20 вересня детективом Дмитрієнком у зв'язку з відсутністю в діях посадових осіб Генеральної прокуратури складу кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У матеріалах також йдеться, що справу було відкрито на підставі рішень Солом'янського районного суду Києва в 2018 році за фактом прийняття рішення про засекречування вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Проте 25 жовтня Вищий антикорупційний суд прийняв рішення скасувати постанову НАБУ про закриття справи за результатами розгляду скарги адвоката однієї з офшорних компаній.

Як повідомляли Українські Новини, кіпрській компанії дозволили вилучити у Генпрокуратурі копію рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Раніше, НАБУ закрило справу про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича та його оточення, але суд зобов'язав поновити розслідування.

Генеральна прокуратура заявляє, що конфіскація майна колишнього президента Віктора Януковича, якого засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду і сприяння у веденні агресивної війни проти України, неможлива по цій справі.