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07 листопада 2019, четвер, 12:26 23 Інфографіка
Суспільство 2019-11-07T12:33:37+02:00
Українські Новини
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС

Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС

КМІС, Ксенофобія, африканці, етнічна конфронтація
Соціологічний опитування. Фото: pixabay
Соціологічний опитування. Фото: pixabay

У той час як до 2100 року 40% населення Землі будуть складати африканці, згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, найвищий рівень етнічних упереджень в українців спостерігається до африканців і циганів, найнижчий - до українців, білорусів і росіян.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Результати опитування вказано за шкалою Богардуса, де мінімальний показник 1 (згоден бачити як члена сім'ї), максимальний 7 (не пускав би до України). Зокрема, найвищі показники у циганів - 5,41, африканців - 5,2, румунів - 4,7.

Найнижчий рівень соціальної дистанції в україномовних українців (2,18), російськомовних українців (2,67), білорусів (3,18), росіян (3,56), поляків (3,99). Показники євреїв становили 4,07, кримських татар - 4,11.

КМІС зазначає зниження середнього індексу з 4,20 у 2018 році до 4,01 в 2019 році. Підкреслюється, що становище представників різних груп не змінилося в списку.

Було опитано 2 035 людей з усіх областей України (крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) у період із 6 по 16 вересня. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Інфографіки: КМІСІнфографіки: КМІС

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з початку року 2,5 тисяч ромам видали ідентифікаційні документи. Також в ЄСПЛ українську владу визнали винною у погромі ромського табору.

Тим часом на відому українську акторку напали роми на київському вокзалі.

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