Львівська міськрада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі "Олександрія" - "Сент-Етьєн" через масову бійку футбольних фанатів

Львівська міська рада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі Ліги Європи "Олександрія" (Олександрія, Кіровоградська область) -"Сент-Етьєн" (Франція) через масову бійку футбольних фанатів у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Матч відбудеться 7 листопада на "Арені Львів" у Львові.

"Міськрада Львова направив листа в поліцію і Службу безпеки України з проханням посилити заходи безпеки на стадіоні під час матчу між футбольними клубами "Олександрія" - "Сент-Етьєн", фани яких, ймовірно, брали участь у нічних події у центрі Львова", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що футбол - це емоції і спорт, тому місто засуджує будь-хуліганство.

"Вночі під час подій на Ринку ніхто з уболівальників не постраждав, постраждали 2 працівника поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини", - сказано в повідомленні.

Міськрада також передав всі записи з камер відеоспостереження правоохоронним органам.

Як повідомляли Українські Новини, поліція в ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові.