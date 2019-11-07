Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав

6 листопада, в День 76-ї річниці звільнення Києва від нацистських окупантів, в столиці пройшли кілька урочистих заходів. Згадали це свято і окремі політики. Зокрема, депутат від фракції "Слуга народу" і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав столицю з великим святом на своїй сторінці у Facebook.

Не залишили без уваги цю подію і співробітники Посольства Чеської Республіки в Україні. Дипломати поклали квіти до могил чехословацьких воїнів на Лук'янівському військовому кладовищі і Святошинському кладовищі в Києві. Таким чином службовці іноземної дипмісії вшанували пам'ять чехословацьких воїнів, які загинули під час визволення Києва у 1943 році.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський в цей день був з робочою поїздкою в Харкові. Чи то щільний графік відрядження, то чи неуважність клерків президентського Офісу, але на важливий день в історії української столиці від Зеленського реакції не було. На офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Глава держави виставив лише Селфі в аеропорту Харкова.

А на порталі Глави держави останні привітання від Президента Зеленського датовані 3 листопада.

Як зазначали Українські Новини, звільнення Києва стало можливим в результаті Київської наступальної операції, яка тривала з 3-го по 13 листопада 1943 року й була складовою частиною Битви за Дніпро - однієї з наймасштабніших і кровопролитних воєнних операцій у світовій історії. У ній було задіяно до чотирьох мільйонів людей по обидва боки, а втрати становили понад два мільйони осіб.