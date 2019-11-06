Затриману ветерана АТО "Пуму" і її чоловіка можуть звинуватити у вбивстві Шеремета

У середу, 6 листопада, у Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко з позивним Пума. Про затримання "Пуми" написав у Facebook колишній боєць АТО Станіслав Краснов. У слідства є версія, що "Пума" і її чоловік причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє "Страна".

"Арештована "Пума" — Інна Грищенко. Нічого не зрозуміло, за що. Зовсім недавно в Одесі заарештували Владислава Грищенко, її чоловіка. Завтра Печерський суд обиратиме запобіжний захід. Час судового засідання повідомлю пізніше", — написав ветеран.



Інна Грищенко з позивним "Пума" воювала в "Правому Секторі" на Донбасі, була тяжко поранена. На війні вийшла заміж за товариша по службі – Влада Грищенка.

Потім влаштувалася на роботу в "Піца-Ветерано" офіціанткою. За інформацією агенства, чоловік "Пуми" - Влад Грищенко з позивним "Буча" проходив службу в батальйоні "Правого Сектора", брав участь в обороні Донецького аеропорту, був командиром відділення розвідки. Потім перевівся в ЗСУ, де служив командиром саперного відділення в 95 бригаді. А демобілізувався в 2017 році.

Поліція провела обшуки і в квартирі у помічника власника "Піци – Ветерано" - Дмитра Терещенка, а також в самому закладі на Софіївській 8, – про це у соцмережах повідомив господар закладу Леонід Остальцов.

Наголошується, що чоловіка "Пуми" затримали ще у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця у Косові Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2019 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій.

А зараз за цією ж справою заарештована Інна Грищенко. В рамках неї ж пройшли обшуки у помічника власника "Піца-Ветерано" і в самому кафе.

Крім того, у слідства є версія, що подружжя Грищенки причетні до вбивства Шеремета. І її можуть почати відпрацьовувати. Однак, поки що не зовсім зрозуміло, наскільки ця версія обґрунтована. Джерела "Страны" в поліції сумніваються в її достовірності.

"Це, швидше за все, просто збіг - за вбивством Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які також встановлювали вибуховий пристрій. "Буча" і "Пума" - подружжя Грищенків в той час, за інформацією, перебували в інших місцях. Але, звичайно ж, ця версія вимагає додаткової перевірки. В першу чергу - чи не фіктивне у подружжя алібі щодо місця перебування під час вбивства Шеремета. Але поки що версія про їх причетність виглядає дуже притягнутою. Комусь, можливо, вже сильно хочеться відзвітувати про розкриття злочину. Хоча перевірити версію потрібно. Нічого виключати не можна", - говорить джерело агентства в поліції.



Як повідомляли Українські Новини, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета та написання ним книги про російсько-грузинську війну.



Крім того, Нацполіція досі шукає свідків вбивства Шеремета для їх допиту.