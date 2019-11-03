На Airbnb запретили сдавать жилье для вечеринок: нарушителей будут наказывать

Популярный в мире онлайн-сервис по аренде жилья посуточно Airbnb решил запретить сдавать недвижимость для проведения вечеринок. Такое решение было принято после стрельбы в городе Оринда (штат Калифорния, США) в арендованном доме.

Об этом сообщил исполнительный директор и сооснователь Airbnb Брайан Чески в Twitter, пишет DW.

"Мы удваиваем наши усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками, а также будем избавляться от оскорбительного поведения, приводящего, в частности, к ужасным событиям, свидетелями которых мы стали в Оринде", - написал Чески.

Он анонсировал серию мер для повышения безопасности сервиса. Так, заявки, автоматически помеченные как потенциально представляющие угрозу, будут еще более тщательно просматриваться сотрудниками компании.

Для реагирования на инциденты, связанные с частными вечеринками, создается специальная группа. Ее возглавит Маргарет Ричардсон, ранее входившая в состав исполнительной команды сервиса. Ей предстоит разработать новые нормы для подобных случаев. Нарушителям будут грозить незамедлительные меры, включая исключение из числа клиентов сервиса.

"То, что произошло вечером в четверг в Оринде (штат Калифорния), - ужасно. Я сочувствую семьям и соседям, пострадавшим от этой трагедии. Мы работаем над тем, чтобы оказать им поддержку", - отметил сооснователь онлайн-платформы.

Стрельба 31 октября на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в Оринде привела к гибели пяти человек. На мероприятие, объявление о котором было размещено в интернете, пришли около 100 гостей. На месте происшествия были найдены две единицы огнестрельного оружия. Полиция устанавливает виновных. Жилье сняла женщина, утверждавшая, что хочет разместить большое количество родственников, покинувших свои дома в охваченном природными пожарами соседнем округе Сонома, уточняет AP.

Ранее сервис Airbnb на основе данных бронирования обнародовал топ-20 туристических направлений, которые будут популярны в 2020 году.

Темв временем на вечеринке в честь Хэллоуина в Германии отравили газом 29 человек.