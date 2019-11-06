У Грузії з гори Казбек спустили понад 20 тонн сміття

В Грузії з підніжжя гори Казбек (Мкінварцвері) з висоти 3 653 метрів зібрали і вивезли понад 20 тонн сміття, де утворилося стихійне звалище через масове відвідування туристами гори.

Сміття прибирали активісти та співробітники прикордонної поліції і численні добровольці, а також представники районних адміністрацій Мцхета-Мтіанеті і Казбегі з ініціативи Міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії, пишуть "Новини Грузії".

Звалище біля підніжжя гори Казбегі з'явилося близько шести років тому і перебувала на території табору для сходження на вершину поблизу приватної метеостанції Бетлемі (Бетлемис кохі).

"Ми змогли очистити територію від основного сміття. Працювати на місці було складно через досить сильного вітру, який розносить сміття. Фізично очистити від сміття всю територію підніжжя неможливо. Уявіть: Кавказький хребет, скеляста місцевість, навіть дихати на такій висоті складно, і це ускладнює роботу. Все довелося зробити вручну – машини допомагали тільки потім, на більш доступній для техніки території", — зазначили в міністерстві.

У міністерстві підкреслили, що відомству необхідна допомога громадськості для ефективного контролю за ситуацією не тільки в Національному парку Казбегі, але і по всій країні.

Загальна площа Національного парку Казбегі 78 543,4 га. 35% національного парку займають лісові масиви. Інша територію являє собою скелясту місцевість, альпійські пасовища, морени, льодовики. Ця місцевість є місцем проживання унікальних видів птахів і тварин.

Найнижча точка Національного парку Казбегі розташована на висоті 1 400 метрів над рівнем моря.

З 15 січня 2015 року в Грузії набув чинності Кодекс управління відходами, згідно з яким, посилено контроль за дотриманням чистоти на вулиці і зросли штрафи за викидання сміття в недозволеному місці.