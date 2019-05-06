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06 мая 2019, понедельник, 08:39 281
Жизнь 2019-05-06T08:39:48+03:00
Українські Новини
С Эвереста вывезли больше 3 тонн мусора за 2 недели

С Эвереста вывезли больше 3 тонн мусора за 2 недели

Эверест. Фото: pixabay.com
Эверест. Фото: pixabay.com

За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить оставленный туристами мусор с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом. Об этом сообщает CNN.

Среди находок были и пустые банки, и бутылки, и альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.

Власти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.

Напомним, ледники тают: тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.

Ранее российский альпинист погиб при восхождении на одну из высочайших гор мира. В 2017 за несколько дней на склонах Эвереста умерло 9 альпинистов.

Ранее на Эвересте обвалилась "ступень Хиллари".

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