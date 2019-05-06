С Эвереста вывезли больше 3 тонн мусора за 2 недели

За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить оставленный туристами мусор с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом. Об этом сообщает CNN.\r\nСреди находок были и пустые банки, и бутылки, и альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.\r\nВласти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.\r\nНапомним, ледники тают: тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.\r\nРанее российский альпинист погиб при восхождении на одну из высочайших гор мира. В 2017 за несколько дней на склонах Эвереста умерло 9 альпинистов.\r\nРанее на Эвересте обвалилась "ступень Хиллари".