С Эвереста вывезли больше 3 тонн мусора за 2 недели

За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить оставленный туристами мусор с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом. Об этом сообщает CNN.

Среди находок были и пустые банки, и бутылки, и альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.

Власти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.

Напомним, ледники тают: тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.

Ранее российский альпинист погиб при восхождении на одну из высочайших гор мира. В 2017 за несколько дней на склонах Эвереста умерло 9 альпинистов.

Ранее на Эвересте обвалилась "ступень Хиллари".