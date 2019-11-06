Генпрокуратура розслідує можливу втрату матеріалів справ про вбивства правоохоронців у ході Евромайдану

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Євромайдану.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"За погодженням Генерального прокурора наказом керівника Генеральної інспекції від 5 листопада 2019 розпочато службове розслідування з метою перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінального провадження за розслідуванням вбивств, скоєних 18-20 лютого 2014 року. Відповідна інформація була розповсюджена засобами масової інформації", - сказано в ньому.

Також була створена інвентаризаційна комісія, яку очолив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак, і яка з 11 листопада цього року почне інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Як повідомляли Українські Новини, через закінчення 5-річного строку давності 32 обвинувачуваних за справами Майдану підлягають звільненню від покарання.



Раніше ГПУ заявила, що у справах Євромайдану винесено 9 виправдувальних вироків.