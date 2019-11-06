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06 листопада 2019, середа, 14:11 11
Політика світу 2019-11-06T14:19:24+02:00
Українські Новини
В ООН заявили, що майже половина людей на планеті не мають доступу до Інтернету

В ООН заявили, що майже половина людей на планеті не мають доступу до Інтернету

ООН, Доступ в інтернет
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

У світі 4,1 млрд людей підключені до інтернету. Ця кількість зросла на 5,3% порівняно з 2018 роком. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію Міжнародного союзу електрозв'язку при ООН.

Згідно з дослідженням, кількість користувачів інтернету зросла з 25,8% населення Землі у 2009 році до 53,6% у 2019-м.

найвищий відсоток користувачів всесвітньої павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%).

Без інтернету залишається близько 3,6 млрд осіб. Більшість з них живуть в найменш розвинених країнах.

"Серед жінок інтернетом користуються 48%, серед чоловіків – 58%, найбільша різниця між часткою жінок та чоловіків, що мають доступ до мережі, спостерігається в Африці, арабських країнах і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – йдеться в дослідженні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна обігнала Білорусь і Росію в рейтингу свободи в інтернеті.

Також раніше повідомлялося, що Інтернет-асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету.

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